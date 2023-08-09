Взятка за землю: нардепу-"слуге" объявили подозрение и будут просить суд об аресте

Правоохранители сообщили о подозрении в получении взятки народному депутату от "Слуги народа" Анатолию Гунько.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: Сообщается, что 8 августа по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении народному депутату, которого уличили в получении неправомерной выгоды за предоставление частному предпринимателю в аренду государственных земель.

В Высший анткикорпуционный суд подано ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 50 миллионов гривен залога.

Кроме того, решается вопрос о сообщении о подозрении его сообщникам, и дальнейшего избрания меры пресечения, отмечают в САП.

Следствием установлено, что народный депутат, будучи председателем Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук, использовал свои полномочия для предоставления частному предприятию земельных участков общей площадью 1700 га, принадлежащих Государственному предприятию академии аграрных наук.

За такие услуги нардеп озвучил просьбу предпринимателю передать ему "вознаграждение", которое достигает 221 тыс. долларов США - из расчета 130 долларов США за 1 га государственной земли.

Что предшествовало: Правоохранители задокументировали преступную деятельность нардепа Гунько и разоблачили его с поличным во время получения им первой части неправомерной выгоды в размере 85 тыс. долларов США.