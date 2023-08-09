Столичному військкому вручили протокол про корупцію

Поліцейські вручили протокол про корупцію військкому ТЦК одного з районів Києва.

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції

Деталі: Посадовець порушив вимоги антикорупційного законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Керівник одного з районних у місті Києві територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки призначив на посаду до центру свою близьку особу (за даними УП - пасербицю).

Згідно з чинним законодавством за вказане правопорушення, пов’язане з корупцією, передбачена адміністративна відповідальність.

Тож стосовно фігуранта правоохоронці склали адміністративний протокол.

фото дср нпу

За порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 1700 до 6800 гривень.