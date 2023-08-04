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Россия превысила расходы на армию за полгода на 600 млрд рублей - Reuters

Станислав ПогориловПятница, 4 августа 2023, 13:39
Россия превысила расходы на армию за полгода на 600 млрд рублей - Reuters
Фото: Getty Images

Только за первое полугодие 2023 года российские власти потратили на свою армию на 600 млрд рублей больше, чем планировали.

Источник: Reuters

Детали: Сообщается, что за первые 6 месяцев расходы на оборону составили 5,59 трлн рублей, или 37% от всех израсходованных бюджетом денег, тогда как в бюджете на год было заложено 4,98 трлн рублей.

По данным издания со ссылкой на правительственный документ, Россия удвоила целевые расходы на оборону на 2023 год до более чем $100 миллиардов, это треть всех государственных расходов.

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Указывается, что с 2011 по 2022 год Россия тратила на оборону минимум 13,9% и максимум 23% своего бюджета.

Согласно документу, Россия уже израсходовала 57,4% своего нового годового оборонного бюджета.

Темы: Росcияармиябюджетвойна
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