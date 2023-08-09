Самыми популярными ньюсмейкерами американцы назвали принца Уильяма и Зеленского

Наиболее популярным у граждан США стали прямой претендент на королевский престол в Великобритании - принц Уильям и президент Украины Владимир Зеленский.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на результаты исследования исследовательского центра Gallup, которые были обнародованы в среду

Детали: Наиболее популярным у граждан США стал прямой претендент на королевский престол в Великобритании – принц Уильям. Рейтинг его одобрения среди американцев составляет 59% и только 22% оценивают принца негативно.

На втором месте после Уильяма оказался президент Украины Владимир Зеленский: положительно к нему относятся 57% граждан США, негативно оценивают 29%.

Gallup подчеркивает, что британец пользуется примерно одинаковой поддержкой и демократов, и республиканцев, тогда как украинского президента втрое чаще поддерживают представители Демократической, чем Республиканской партии.

Принц Уильям и Зеленский – единственные участники опроса, чей рейтинг одобрения больше 50%. Немного отстает от них первая леди США Джилл Байден, которую положительно оценивают 49% респондентов и 39% – отрицательно, и король Великобритании Чарльз III (46% против 37%).

ФОТО: GALLUP

Действующий президент США Джо Байден и его вероятный оппонент на выборах 2024 года, экс-президент Дональд Трамп, имеют одинаковый показатель благосклонности – 41%, в то же время большинство (57% и 55% соответственно) относятся к ним неблагоприятно.

А наименее популярным ньюзмейкером в США оказался президент России Владимир Путин: лишь 5% американцев оценивают его положительно, тогда как 90% – отрицательно. Это самый низкий показатель одобрения Путина в США с 2002 года, с тех пор как осуществляются подобные опросы.

Напомним, июньский опрос Reuters/Ipsos показал, что подавляющее большинство американцев продолжает поддерживать военную помощь Украине для защиты от полномасштабного вторжения от России, считая, что она свидетельствует Китаю и другим соперникам США желание защищать их и союзнические интересы.