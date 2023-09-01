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В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности

Ольга ГлущенкоПятница, 1 сентября 2023, 04:25
В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности
воздушная тревога, иллюстративное фото Getty Images

Утром 1 сентября из-за ракетной опасности воздушная тревога была объявлена в Киеве и ряде областей.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Херсонская, Николаевская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская области – ракетная опасность!"

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Детали: Воздушники добавили, что возможны пуски крылатых ракет "Калибр" из Черного моря.

Дополнено: Впоследствии воздушную тревогу из-за ракетной опасности объявили в Одесской и Винницкой областях.

Еще позже воздушники сообщили: "Киевская, Житомирская, Полтавская, Черниговская области - ракетная опасность!"

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Также Воздушные силы предупредили о ракетной опасности и в некоторых западных областях. В Киеве В Киеве тревогу отменили в 05:28.

Темы: воздушная тревога
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