По Украине распространялось тревога из-за угрозы баллистики
Пятница, 1 сентября 2023, 08:40
В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ
Детали: По состоянию на 8:39 воздушную тревогу объявили в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.
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Воздушники предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Обновлено: Тревогу отменили во всех областях.