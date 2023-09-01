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По Украине распространялось тревога из-за угрозы баллистики

Татьяна ЛозовенкоПятница, 1 сентября 2023, 08:40
По Украине распространялось тревога из-за угрозы баллистики
скрин с карты alerts.in.ua

В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ

Детали: По состоянию на 8:39 воздушную тревогу объявили в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

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Воздушники предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Обновлено: Тревогу отменили во всех областях.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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