По Украине распространялось тревога из-за угрозы баллистики

В ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического вооружения.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ

Детали: По состоянию на 8:39 воздушную тревогу объявили в Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Полтавской областях.

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Воздушники предупреждают об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Обновлено: Тревогу отменили во всех областях.