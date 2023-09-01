Пентагон: РФ ищет режимы-изгои для получения оружия и боеприпасов
В Пентагоне отметили, что Россия ищет режимы-изгои, чтобы получить от них дополнительные боеприпасы или оружие.
Источник: представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер на брифинге в четверг заявил, пишет "Европейская правда"
Детали: Отвечая на вопрос, закончилось ли соглашение по вооружениям между группой Вагнера и КНДР, поскольку РФ и Северная Корея договорились об этом же на официальном уровне, представитель Минобороны США заявил, что группа Вагнера по сути закончила свою деятельность.
Прямая речь: "Поэтому я думаю, что можно с уверенностью сказать, что там не ведется много переговоров. Но опять же, более широкий вопрос – это российское правительство, на которое "Вагнер" работал, поддерживая операции в Украине.
... Итак, более широкая проблема заключается в том, что РФ ищет режимы-изгои, включая Иран, чтобы попытаться получить дополнительные боеприпасы или оружие. И поэтому мы снова призываем Северную Корею не вести переговоры с Россией и не предоставлять любые виды боеприпасов, которые могут убить невинных гражданских в Украине".
Что предшествовало:
- Ранее американская разведка заявила, что Россия и Северная Корея "активно двигаются" в направлении заключения соглашения о поставках российским военным оружия из КНДР, прежде всего боеприпасов для различных типов вооружений.
- В августе американское Министерство финансов США наложило санкции на сеть компаний, созданную для заключения договоренностей о продаже оружия между Россией и Северной Кореей.
- Северная Корея стремится наладить более тесные связи с Кремлем и поддержала Москву после ее вторжения в Украину в прошлом году, обвиняя в этом "гегемонистскую политику" и "высокомерие" США и Запада.