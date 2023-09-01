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На Кипре арестовали россиянина, который покупал американскую микроэлектронику для ВПК России

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 11:00
На Кипре арестовали россиянина, который покупал американскую микроэлектронику для ВПК России
фото: Getty Images

Гражданина РФ и Германии Артура Петрова арестовали на Кипре, подозреваемого в незаконных закупках большого количества чувствительной микроэлектроники американского производства для российской компании, которая поставляет ее производителям оборудования для военной техники.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство юстиции США

Детали: 33-летнего Петрова, который имеет двойное российско-немецкое гражданство и проживает в России и на Кипре, арестовали 26 августа в Республике Кипр по запросу США.

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Согласно судебным документам, вместе с двумя другими россиянами он закупил для ООО "Электроком ВПК" – поставщика критически важных электронных компонентов для производителей оружия и другого оборудования в РФ – мошенническим путем у американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники.

Петров получил несколько обвинений, среди которых: заговор с целью обмана США, нарушение экспортного контроля, контрабанда, мошенничество и отмывание денег. Каждое из них предусматривает максимальное наказание от пяти до 20 лет.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Перед этим шведская прокуратура выдвинула обвинение в шпионаже против Швеции и США в пользу России подозреваемому, который, как полагают, занимался разведывательной деятельностью в течение девяти лет.
  • Шведское следствие также считает, что задержанный по подозрению в шпионаже 60-летний Сергей Скворцов организовал поставки подсанкционных товаров в Россию через финские фирмы.

Темы: КипрРосcияарестСША
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