Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Кипре арестовали россиянина, который покупал американскую микроэлектронику для ВПК России

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 11:00
На Кипре арестовали россиянина, который покупал американскую микроэлектронику для ВПК России
фото: Getty Images

Гражданина РФ и Германии Артура Петрова арестовали на Кипре, подозреваемого в незаконных закупках большого количества чувствительной микроэлектроники американского производства для российской компании, которая поставляет ее производителям оборудования для военной техники.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство юстиции США

Детали: 33-летнего Петрова, который имеет двойное российско-немецкое гражданство и проживает в России и на Кипре, арестовали 26 августа в Республике Кипр по запросу США.

Реклама:

Согласно судебным документам, вместе с двумя другими россиянами он закупил для ООО "Электроком ВПК" – поставщика критически важных электронных компонентов для производителей оружия и другого оборудования в РФ – мошенническим путем у американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники.

Петров получил несколько обвинений, среди которых: заговор с целью обмана США, нарушение экспортного контроля, контрабанда, мошенничество и отмывание денег. Каждое из них предусматривает максимальное наказание от пяти до 20 лет.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Перед этим шведская прокуратура выдвинула обвинение в шпионаже против Швеции и США в пользу России подозреваемому, который, как полагают, занимался разведывательной деятельностью в течение девяти лет.
  • Шведское следствие также считает, что задержанный по подозрению в шпионаже 60-летний Сергей Скворцов организовал поставки подсанкционных товаров в Россию через финские фирмы.

Темы: КипрРосcияарестСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне

Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки

Россия обустраивает военные базы возле границы с Финляндией

Ночная атака на Киевскую область: 4 пострадавших, более 100 поврежденных домов

фото, видео, обновленоВ Тернополе тушат масштабный пожар на предприятии

Президент Бразилии заявил, что Путина не арестуют на саммите G20 в Рио-де-Жанейро

Все новости...
Кипр
Россия будет предоставлять консульские услуги на непризнанном Северном Кипре
Еще одного "слугу" нашли за границей: на острове в Средиземном море
Кипр обещает "нулевую толерантность" к нарушениям санкций против РФ, но не помощь Украине оружием
Последние новости
21:39
В Латвию на отдых приедет больше 100 детей из Чернигова
21:06
видеоУкраина и Швеция планируют совместно произвести 1000 БМП CV-90 – Маляр
20:35
Орбан планирует руководить Венгрией до 2034 года - СМИ
20:12
фотоВ Силах обороны рассказали о новом украинском ударном FPV-дроне
19:50
Макрон: Декларация G20 не стала победой России
19:26
В районах Клещеевки и Роботино ВСУ вытесняют врага с занимаемых позиций – Генштаб
19:18
BBC: В Британии арестовали двух подозреваемых в шпионаже в пользу Китая
19:12
Силы обороны взяли под контроль часть Опытного – начальник МВА Авдеевки
18:58
В Мелитополе слышали мощный взрыв – мэр
18:47
Байден может в ближайшее время разрешить поставки ракет ATACMS Украине - СМИ
Все новости...
Реклама: