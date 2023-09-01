На Кипре арестовали россиянина, который покупал американскую микроэлектронику для ВПК России
Гражданина РФ и Германии Артура Петрова арестовали на Кипре, подозреваемого в незаконных закупках большого количества чувствительной микроэлектроники американского производства для российской компании, которая поставляет ее производителям оборудования для военной техники.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство юстиции США
Детали: 33-летнего Петрова, который имеет двойное российско-немецкое гражданство и проживает в России и на Кипре, арестовали 26 августа в Республике Кипр по запросу США.
Согласно судебным документам, вместе с двумя другими россиянами он закупил для ООО "Электроком ВПК" – поставщика критически важных электронных компонентов для производителей оружия и другого оборудования в РФ – мошенническим путем у американских дистрибьюторов большое количество микроэлектроники.
Петров получил несколько обвинений, среди которых: заговор с целью обмана США, нарушение экспортного контроля, контрабанда, мошенничество и отмывание денег. Каждое из них предусматривает максимальное наказание от пяти до 20 лет.
Что предшествовало:
- Перед этим шведская прокуратура выдвинула обвинение в шпионаже против Швеции и США в пользу России подозреваемому, который, как полагают, занимался разведывательной деятельностью в течение девяти лет.
- Шведское следствие также считает, что задержанный по подозрению в шпионаже 60-летний Сергей Скворцов организовал поставки подсанкционных товаров в Россию через финские фирмы.