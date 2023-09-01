Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Пентагон: РФ шукає режими-ізгої для отримання зброї та боєприпасів

"Європейська правда", "Українська правда"П'ятниця, 1 вересня 2023, 10:13
Пентагон: РФ шукає режими-ізгої для отримання зброї та боєприпасів
ПАТРІК РАЙДЕР, ФОТО: GETTY IMAGES

У Пентагоні наголосили, що Росія шукає режими-ізгої, щоб отримати від них додаткові боєприпаси або зброю.

Джерело: речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу в четвер, пише "Європейська правда"

Деталі: Відповідаючи на питання, чи закінчилася угода щодо озброєнь між групою Вагнера та КНДР, оскільки РФ та Північна Корея домовились про це ж на офіційному рівні, представник Міноборони США заявив, що група Вагнера по суті закінчила свою діяльність.

Реклама:

Пряма мова: "Тому я думаю, що можна з упевненістю сказати, що там не ведеться багато переговорів. Але знову ж таки, ширше питання – це російський уряд, на який "Вагнер" працював, підтримуючи операції в Україні.

... Отже, ширша проблема полягає в тому, що РФ шукає режими-ізгої, включно з Іраном, щоб спробувати отримати додаткові боєприпаси або зброю. І тому ми знову закликаємо Північну Корею не вести переговори з Росією і не надавати будь-які види боєприпасів, які можуть вбити невинних цивільних в Україні".

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше американська розвідка заявила, що Росія та Північна Корея "активно рухаються" в напрямку укладання угоди про постачання російським військовим зброї з КНДР, передусім боєприпасів для різних типів озброєнь.
  • У серпні американське Міністерство фінансів США наклало санкції на мережу компаній, створену для укладання домовленостей про продаж зброї між Росією і Північною Кореєю.
  • Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.

Теми: СШАРосіязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
США
У Британії розмістять винищувачі США, здатні нести ядерну зброю – ЗМІ
На Кіпрі арештували росіянина, який купляв американську мікроелектроніку для ВПК Росії
Пентагон замовив для України ракети AMRAAM
Останні новини
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
11:24
СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела
11:23
Не втрачаючи зв'язок поколінь: як "Київська камерата" популяризує музику українських композиторів
Усі новини...
Реклама: