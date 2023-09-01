Пентагон: РФ шукає режими-ізгої для отримання зброї та боєприпасів
У Пентагоні наголосили, що Росія шукає режими-ізгої, щоб отримати від них додаткові боєприпаси або зброю.
Джерело: речник Міністерства оборони США бригадний генерал Патрик Райдер на брифінгу в четвер, пише "Європейська правда"
Деталі: Відповідаючи на питання, чи закінчилася угода щодо озброєнь між групою Вагнера та КНДР, оскільки РФ та Північна Корея домовились про це ж на офіційному рівні, представник Міноборони США заявив, що група Вагнера по суті закінчила свою діяльність.
Пряма мова: "Тому я думаю, що можна з упевненістю сказати, що там не ведеться багато переговорів. Але знову ж таки, ширше питання – це російський уряд, на який "Вагнер" працював, підтримуючи операції в Україні.
... Отже, ширша проблема полягає в тому, що РФ шукає режими-ізгої, включно з Іраном, щоб спробувати отримати додаткові боєприпаси або зброю. І тому ми знову закликаємо Північну Корею не вести переговори з Росією і не надавати будь-які види боєприпасів, які можуть вбити невинних цивільних в Україні".
Що передувало:
- Раніше американська розвідка заявила, що Росія та Північна Корея "активно рухаються" в напрямку укладання угоди про постачання російським військовим зброї з КНДР, передусім боєприпасів для різних типів озброєнь.
- У серпні американське Міністерство фінансів США наклало санкції на мережу компаній, створену для укладання домовленостей про продаж зброї між Росією і Північною Кореєю.
- Північна Корея прагне налагодити тісніші зв'язки з Кремлем і підтримала Москву після її вторгнення в Україну минулого року, звинувачуючи в цьому "гегемоністську політику" і "зарозумілість" США і Заходу.