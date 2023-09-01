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Лише про фронт: Зеленський провів нову Ставку

Валентина РоманенкоП'ятниця, 1 вересня 2023, 18:58
Лише про фронт: Зеленський провів нову Ставку
Зеленський. ілюстративне фото ОП

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке було присвячено суто ситуації на передовій.

Джерело: глава держави у соцмережах

Пряма мова: "Сьогоднішня Ставка лише про фронт.

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Детально – Харківщина, Донбас.

Детально – південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонщини.

Детально – евакуація поранених.

ВІДЕО ДНЯ

Детально – плани ворога.

Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам".

Деталі: Як можна собі уявити, Зеленський заслухав військових командувачів та розвідку. Прикладів ухвалених рішень президент не наводить.

Оновлено: Пізніше президент оприлюднив відео за підсумками засідання РНБО.

Теми: Зеленськийставкавійна
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