Лише про фронт: Зеленський провів нову Ставку
П'ятниця, 1 вересня 2023, 18:58
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, яке було присвячено суто ситуації на передовій.
Джерело: глава держави у соцмережах
Пряма мова: "Сьогоднішня Ставка лише про фронт.
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Детально – Харківщина, Донбас.
Детально – південь: Запоріжжя, лівий берег Херсонщини.
Детально – евакуація поранених.
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Детально – плани ворога.
Робимо все, щоб дати більше сили нашим воїнам".
Деталі: Як можна собі уявити, Зеленський заслухав військових командувачів та розвідку. Прикладів ухвалених рішень президент не наводить.
Оновлено: Пізніше президент оприлюднив відео за підсумками засідання РНБО.