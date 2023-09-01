Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри

Президент Владимир Зеленский анонсировал после заседания с правоохранителями "плодотворную осень" связанную с очищением государства от тех, кто пытается ослабить его изнутри.

Источник: видеообращение Зеленского

Дословно: "Было совещание с правоохранителями - продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри. Осень должна быть плодотворной в этом вопросе - именно для Украины".

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Детали: Зеленский также рассказал детали относительно заседания ставки 1 сентября.

По его словам, верховный главнокомандующий заслушал главкома Валерия Залужного, командующих. Также состоялся отдельный закрытый доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова.

На ставке обсудили ситуацию на Востоке, на Юге, на левом берегу Херсонщины. Поставки боеприпасов. Ракеты для ПВО. Технику. Украинское производство оружия.

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Прямая речь: "Много разных нюансов, много разных деталей. Ключевое - дать нашим воинам еще больше необходимого для наступательных операций, для разминирования, для эвакуации раненых бойцов. Каждый из участников ставки четко понимает, что должен делать".

Отдельно Зеленский добавил, что 1 сентября более 3 миллионов 700 тысяч украинских детей начали новый учебный год: "Большинство - в Украине. Большинство - в оффлайн или смешанном формате, когда все же сохраняется социальное взаимодействие между детьми".