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За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 30 авиаударов – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 19:14
За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 30 авиаударов – Генштаб

За минувшие сутки российская армия нанесла 4 ракетных и 30 авиационных ударов, осуществила 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Источник: вечерняя сводка Генштаба ВСУ

Детали: За сутки на фронте состоялось 31 боевое столкновение. Российские военные вели безрезультатные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области, Курдюмовки, Северного, Красногоровки, Большой Новоселки Донецкой области.

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Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

Дословно: "Авиация сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 4 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 10 артиллерийских средств на огневых позициях, 1 склад боеприпасов и 1 радиолокационную станцию противника".

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Темы: войнаГенштаб
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