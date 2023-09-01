Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини

Альона Мазуренко П'ятниця, 1 вересня 2023, 20:48
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини

Президент Володимир Зеленський анонсував після засідання з правоохоронцями "плідну осінь" пов'язану з очищенням держави від тих, хто намагається послабити її зсередини.

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Дослівно: "Була нарада з правоохоронцями – продовжують очищувати державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини. Осінь має бути плідною в цьому питанні – саме для України".

Реклама:

Деталі: Зеленський також розповів деталі щодо засідання ставки 1 вересня. 

За його словами, верховний головнокомандувач заслухав головкома Валерія Залужного, командувачів. Також відбулась окрема закрита доповідь керівника ГУР Кирила Буданова.

На ставці обговорили ситуацію на Сході, на Півдні, на лівому березі Херсонщини. Постачання боєприпасів. Ракети для ППО. Техніку. Українське виробництво зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Багато різних нюансів, багато різних деталей. Ключове – дати нашим воїнам іще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників ставки чітко розуміє, що повинен робити".

Окремо Зеленський додав, що 1 вересня більш як 3 мільйони 700 тисяч українських дітей розпочали новий навчальний рік: "Більшість – в Україні. Більшість – в офлайн або змішаному форматі, коли все ж таки зберігається соціальна взаємодія між дітьми".

Теми: Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Зеленський
В ООН "майже підтвердили" приїзд Зеленського на засідання Ради безпеки у вересні
Лише про фронт: Зеленський провів нову Ставку
Освітня "Мрія" – Зеленський презентував застосунок для школярів
Останні новини
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
11:26
Приватизація Ocean Plaza: міноритарний акціонер пропонує провести аудит ТРЦ
Усі новини...
Реклама: