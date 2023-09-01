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Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини

Альона Мазуренко П'ятниця, 1 вересня 2023, 20:48
Зеленський говорив із правоохоронцями про тих, хто послаблює Україну зсередини

Президент Володимир Зеленський анонсував після засідання з правоохоронцями "плідну осінь" пов'язану з очищенням держави від тих, хто намагається послабити її зсередини.

Джерело: відеозвернення Зеленського 

Дослівно: "Була нарада з правоохоронцями – продовжують очищувати державу від тих, хто досі намагається послаблювати Україну зсередини. Осінь має бути плідною в цьому питанні – саме для України".

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Деталі: Зеленський також розповів деталі щодо засідання ставки 1 вересня. 

За його словами, верховний головнокомандувач заслухав головкома Валерія Залужного, командувачів. Також відбулась окрема закрита доповідь керівника ГУР Кирила Буданова.

На ставці обговорили ситуацію на Сході, на Півдні, на лівому березі Херсонщини. Постачання боєприпасів. Ракети для ППО. Техніку. Українське виробництво зброї.

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Пряма мова: "Багато різних нюансів, багато різних деталей. Ключове – дати нашим воїнам іще більше необхідного для наступальних операцій, для розмінування, для евакуації поранених бійців. Кожен з учасників ставки чітко розуміє, що повинен робити".

Окремо Зеленський додав, що 1 вересня більш як 3 мільйони 700 тисяч українських дітей розпочали новий навчальний рік: "Більшість – в Україні. Більшість – в офлайн або змішаному форматі, коли все ж таки зберігається соціальна взаємодія між дітьми".

Теми: Зеленськийвійна
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