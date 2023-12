ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Представитель Европейской комиссии Петер Стано осудил проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых "выборах" на временно оккупированных украинских территориях. Это дальнейшее массовое нарушение международного права и суверенитета Украины".

Детали: "Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это все Украина! Причастные к этому (псевдовыборов. – Ред.) будут привлечены к ответственности", – добавил представитель Еврокомиссии.

15 июня Центральная избирательная комиссия РФ назначила на 10 сентября "выборы" на временно оккупированной части Украины. Речь идет о захваченных российскими оккупационными войсками территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

