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ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 23:04
ЕС осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины
ФОТО: GETTY IMAGES

Представитель Европейской комиссии Петер Стано осудил проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь: "Россия начала досрочное голосование на своих незаконных так называемых "выборах" на временно оккупированных украинских территориях. Это дальнейшее массовое нарушение международного права и суверенитета Украины".

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Детали: "Крым, Херсон, Запорожье, Донецк, Луганск – это все Украина! Причастные к этому (псевдовыборов. – Ред.) будут привлечены к ответственности", – добавил представитель Еврокомиссии.

15 июня Центральная избирательная комиссия РФ назначила на 10 сентября "выборы" на временно оккупированной части Украины. Речь идет о захваченных российскими оккупационными войсками территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Но уже с конца августа началось "досрочное голосование" в "парламенты" и "муниципальные советы" на части оккупированных территорий.

В Еврокомиссии ранее отмечали, что такие намерения Москвы являются серьезным нарушением Устава ООН, а также независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Темы: ЕС
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