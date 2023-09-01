Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Meta хочет запустить платную версию в Instagram и Facebook – WSJ

Алена МазуренкоПятница, 1 сентября 2023, 23:39
Meta хочет запустить платную версию в Instagram и Facebook – WSJ
GETTY IMAGES

Компания Meta рассматривает возможность создания платных версий Facebook и Instagram, которые не будут содержать рекламы для пользователей в Европейском Союзе.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Об этом журналистам сообщили три человека, знакомые с планами компании.

Реклама:

Те, кто платит за подписку на Facebook и Instagram, не будут видеть рекламы в приложениях, сказали источники СМИ, которые говорили на условиях анонимности, поскольку планы являются конфиденциальными.

По словам источников, это может помочь Meta защититься от проблем конфиденциальности и других проверок со стороны регуляторов ЕС, предоставив пользователям альтернативу рекламным сервисам компании, которые полагаются на анализ данных людей.

Представители компании заявили, что Meta также продолжит предлагать бесплатные версии Facebook и Instagram с рекламой в Европейском Союзе.

ВИДЕО ДНЯ

Неизвестно, сколько будут стоить платные версии приложений и когда компания может их запустить.

Представитель Meta отказался от комментариев.

Предоставление платного уровня стало бы одним из самых наглядных примеров того, как компаниям приходится переделывать свои продукты, чтобы соответствовать правилам конфиденциальности данных и другим государственным политикам, особенно в Европе.

В июле высший суд Европейского Союза фактически запретил компании Meta объединять данные, собранные о пользователях на ее платформах, включая Facebook, Instagram и WhatsApp, а также на сторонних веб-сайтах и в приложениях, если только она не получит на это явного согласия пользователей.

В январе ирландские регуляторы также оштрафовали компанию на 390 миллионов евро за то, что она заставляла пользователей принимать персонализированную рекламу как условие использования Facebook.

Некоторые инсайдеры Meta считают, что предоставление пользователям возможности отказаться от рекламного сервиса, сохраняя при этом доступ к платной версии Facebook или Instagram, может уменьшить беспокойство некоторых европейских регуляторов.

Даже если платную версию выберут немного людей, предоставление такой возможности может служить интересам Meta в регионе.

Темы: facebook
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
facebook
Meta начала финальный раунд увольнений
Facebook и Instagram запускают платную подписку для подтверждения аккаунтов
Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Последние новости
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
Все новости...
Реклама: