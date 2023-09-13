Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Появилось фото корабля "Минск", которое свидетельствует, что судно уничтожено

Елена РощинаСреда, 13 сентября 2023, 15:35
Появилось фото корабля Минск, которое свидетельствует, что судно уничтожено
Большой десантный корабль "Минск", фото с сайта ship-hunters.be

В соцсетях появилось фото российского большого десантного корабля "Минск", из которого эксперты делают вывод о том, что корабль не подлежит восстановлению после ракетного удара.

Источник: Telegram-канал "Крымский ветер" и ресурс Oryx, который считает потери военной техники по фотографиям и видео

Детали: "Крымский ветер" опубликовал фото из сухого дока Корабельной бухты Севастополя, которое прислал каналу подписчик.

Реклама:
БДК
БДК "Минск" Черноморского флота РФ поврежден настолько, что его нет смысла восстанавливать
Телеграм Крымский ветер

Ресурс Oryx на основании этого фото сделал вывод, что десантный корабль класса "Ропуха" "Минск" был уничтожен, а не просто поврежден.

Судя по фото, на корабле выгорело все, что выше палубы.

Этому предшестовало: Украинское издание "Defense Express" писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск". 

ВИДЕО ДНЯ

Предположение об окончательном выводе из строя подводной лодки "Ростов-на-Дону" основывается не только на масштабе пожара, охватившего сухой док, где субмарина находилась вместе с БДК "Минск", но и на вероятности применения крылатых ракет типа Storm Shadow, от которых корабли выгорают изнутри. 

Предыстория:

  • В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
  • Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
  • Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.
  • Крейсер "Москва" был уничтожен в Черном море ракетой "Нептун" в апреле 2022 года, БДК "Оленегорский горняк" – надводным дроном в бухте Новороссийска в августе 2023 года.

Читайте также: Потопить "Москву": неизвестные детали. Как украинский "Нептун" уничтожил флагман российского флота

Темы: Черное мореКрымЧФ Россиивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне запустили из Крыма несколько групп "Шахедов" - Воздушные силы

50 миллионов за месяц: "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом

США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами

документИз Белого дома разослали письмо с реформами, которые должна сделать Украина для получения помощи

Апелляция оставила Коломойского под стражей и залог в полмиллиарда

МИД РФ раскритиковал премьера Армении за "разворот от России"

Все новости...
Поражение российской подводной лодки является уникальным событием – СМИ
Бойцы Нацгвардии уничтожили новейший российский танк на Херсонском направлении
В Черном море Силы обороны потопили российский "Тунец"
Титанический труд украинских защитников: Воздушные силы показали ночную охоту на "Шахеды"
Последние новости
21:36
Украина закупала дизельное топливо для ЗАЭС после оккупации – Галущенко
21:30
Ученые обнаружили у современных людей ДНК "двоюродных братьев" неандертальцев
21:28
Россияне нанесли удар по Николаеву
21:13
Россияне запустили из Крыма несколько групп "Шахедов" - Воздушные силы
21:02
Гончаренко жалуется, что руководство Рады не пустило его в ПАСЕ
20:45
Байден написал Пашиняну письмо с поддержкой
20:45
Национальный художественный музей снова принимает посетителей
20:33
50 миллионов за месяц: "Довбуш" стал самым кассовым украинским игровым фильмом
20:32
За сутки Силы обороны отбили 8 атак армии РФ – Генштаб
20:23
США ограничили компании из РФ и Китая, которые помогают российской армии с дронами
Все новости...
Реклама: