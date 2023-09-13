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Появилось фото корабля "Минск", которое свидетельствует, что судно уничтожено

Елена РощинаСреда, 13 сентября 2023, 15:35
Появилось фото корабля Минск, которое свидетельствует, что судно уничтожено
Большой десантный корабль "Минск", фото с сайта ship-hunters.be

В соцсетях появилось фото российского большого десантного корабля "Минск", из которого эксперты делают вывод о том, что корабль не подлежит восстановлению после ракетного удара.

Источник: Telegram-канал "Крымский ветер" и ресурс Oryx, который считает потери военной техники по фотографиям и видео

Детали: "Крымский ветер" опубликовал фото из сухого дока Корабельной бухты Севастополя, которое прислал каналу подписчик.

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БДК
БДК "Минск" Черноморского флота РФ поврежден настолько, что его нет смысла восстанавливать
Телеграм Крымский ветер

Ресурс Oryx на основании этого фото сделал вывод, что десантный корабль класса "Ропуха" "Минск" был уничтожен, а не просто поврежден.

Судя по фото, на корабле выгорело все, что выше палубы.

Этому предшестовало: Украинское издание "Defense Express" писало о выводе из строя на длительный срок или даже полном уничтожении подводной лодки "Ростов-на-Дону" и большого десантного корабля "Минск". 

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Предположение об окончательном выводе из строя подводной лодки "Ростов-на-Дону" основывается не только на масштабе пожара, охватившего сухой док, где субмарина находилась вместе с БДК "Минск", но и на вероятности применения крылатых ракет типа Storm Shadow, от которых корабли выгорают изнутри. 

Предыстория:

  • В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате ракетного удара были повреждены два корабля.
  • Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".
  • Командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.
  • Крейсер "Москва" был уничтожен в Черном море ракетой "Нептун" в апреле 2022 года, БДК "Оленегорский горняк" – надводным дроном в бухте Новороссийска в августе 2023 года.

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Темы: Черное мореКрымЧФ Россиивойна
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