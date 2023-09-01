Россияне обстреляли Белозерскую громаду - пострадала тракторная бригада

В пятницу, 1 сентября, россияне, предварительно из артиллерии, обстреляли поселок в Белозерской громаде в Херсонской области, погиб тракторист.

Источник: Офис Генерального прокурора

Дословно: "Под вражеский обстрел попала тракторная бригада на территории агропредприятия. Травмы несовместимые с жизнью получил водитель трактора.

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Его коллега тяжело травмирован и доставлен в больницу. Поврежден автотранспорт и спецтехника".

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