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Россияне обстреляли Белозерскую громаду - пострадала тракторная бригада

"Украинская правда"Пятница, 1 сентября 2023, 21:44
Россияне обстреляли Белозерскую громаду - пострадала тракторная бригада
Из-за российского обстрела погиб тракторист в Белозерской громаде. Фото - Офис генерального прокурора

В пятницу, 1 сентября, россияне, предварительно из артиллерии, обстреляли поселок в Белозерской громаде в Херсонской области, погиб тракторист.

Источник: Офис Генерального прокурора

Дословно: "Под вражеский обстрел попала тракторная бригада на территории агропредприятия. Травмы несовместимые с жизнью получил водитель трактора.

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Его коллега тяжело травмирован и доставлен в больницу. Поврежден автотранспорт и спецтехника".

Предистория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 29 августа Россияне ранили 75-летнего мужчину в селе Ольговка на Херсонщине. Также на вражеской мине смертельно подорвался тракторист.
  • Во вторник Воины Вооруженных сил Украины подняли флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области – над зданиями в поселении Дачи, что сейчас является "серой зоной".

Темы: Херсонская областьобстрел
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