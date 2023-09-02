Росіяни випустили керовані авіабомби по Херсонщині: є загиблий і поранені
Субота, 2 вересня 2023, 16:20
Внаслідок обстрілу росіянами села Одрадокам’янка на Херсонщині загинув чоловік, іще двох поранено, одного з них госпіталізували у важкому стані.
Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram
Дослівно: "Окупанти випустили керовані авіабомби про Одрадокам’янці. Влучили у приватні будинки.
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43-річний чоловік отримав травми несумісні з життям.
Ще одну людину госпіталізували у тяжкому стані. Зараз медики борються за його життя.
Також постраждав 57-річний чоловік. У нього множинні осколкові поранення".
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Деталі: Прокудін додав, що через російський удар пошкоджено низку будинків у селі.