Настоятель храму УПЦ МП на Житомирщині роздавав вірянам кремлівські "агітки" – СБУ

Настоятелю храму Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП на Житомирщині повідомили про підозру в розпалюванні релігійної ненависті.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Служба безпеки спільно з Національною поліцією зібрала доказову базу щодо настоятеля церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ МП, який розпалював релігійну ненависть.

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За даними слідства, клірик масово поширював прокремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан релігійної громади Житомирщини.

У ворожих "агітках" їхні автори зображали війну в Україні як "внутрішній громадянський конфлікт" і заперечували збройну агресію РФ проти України".

Деталі: Крім того, повідомляється, що "тексти" друкованої продукції ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої до них.

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Встановлено, що клірик розповсюджував ворожу наочність за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже повідомила про підозру у злочинах проти України.

Співробітники СБУ виявили проросійські агітаційні матеріали під час безпекових заходів навесні 2022 року та обшуків на території місцевої єпархії УПЦ МП у червні цього року.

Проведені експертизи підтвердили, що вилучена продукція містить провокативні висловлювання щодо священників, вірян та прибічників інших конфесій.

Також зміст деяких листівок популяризував кремлівський "погляд" на історію Української державності.

На підставі зібраних доказів настоятелю храму повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб).