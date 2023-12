Британская разведка считает, что российские позиции в Бахмуте слабеют

Россия еще контролирует железную дорогу вблизи Клещеевки, однако ее оборона в Бахмуте, вероятно, ослаблена, тогда как Силы обороны Украины приближаются к дороге, по которой ведется снабжение Бахмута с юга.

Источник: обзор военной разведки Министерства обороны Великобритании за 20 сентября

Дословно: "С 15 сентября 2023 года Вооруженные силы Украины взяли под контроль села Клещеевка и Андреевка, что примерно в 8 км к югу от города Бахмут Донецкой области.

Этот тактический успех приблизил украинские силы к дороге Т 05-13, одному из основных путей снабжения Бахмута с юга.

Однако Россия продолжает удерживать железнодорожную линию, которая проходит вдоль насыпи между Клещеевкой и дорогой Т 05-13, создавая препятствие, которое легко оборонять".

Детали: В то же время, британские аналитики допускают, что недавняя передислокация российских воздушно-десантных войск из Бахмута, что в Донецкой области, в Запорожскую область ослабила российскую оборону вокруг Бахмута.

