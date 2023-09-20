Британская разведка считает, что российские позиции в Бахмуте слабеют
Россия еще контролирует железную дорогу вблизи Клещеевки, однако ее оборона в Бахмуте, вероятно, ослаблена, тогда как Силы обороны Украины приближаются к дороге, по которой ведется снабжение Бахмута с юга.
Источник: обзор военной разведки Министерства обороны Великобритании за 20 сентября
Дословно: "С 15 сентября 2023 года Вооруженные силы Украины взяли под контроль села Клещеевка и Андреевка, что примерно в 8 км к югу от города Бахмут Донецкой области.
Этот тактический успех приблизил украинские силы к дороге Т 05-13, одному из основных путей снабжения Бахмута с юга.
Однако Россия продолжает удерживать железнодорожную линию, которая проходит вдоль насыпи между Клещеевкой и дорогой Т 05-13, создавая препятствие, которое легко оборонять".
Детали: В то же время, британские аналитики допускают, что недавняя передислокация российских воздушно-десантных войск из Бахмута, что в Донецкой области, в Запорожскую область ослабила российскую оборону вокруг Бахмута.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 September 2023.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) September 20, 2023
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/VWdtEUc6w9
Предыстория:
- 15 сентября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль село Андреевка и имеют частичный успех в районе села Клещевка в Донецкой области. Позже бойцы 3-й Отдельной штурмовой бригады опубликовали кадры операции по освобождению Андреевки.
- 17 сентября Силы обороны Украины подтвердили, что освободили Клещеевку, что к югу от Бахмута.
- Американский Институт изучения войны (ISW) предположил, что освобождение Клещеевки и Андреевки могло вызвать серьезную деградацию российских подразделений, которые за них воевали.