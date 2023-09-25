Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский вряд ли отправит Резникова послом в Лондон – источники

Роман Романюк, Елена РощинаПонедельник, 25 сентября 2023, 15:09
Зеленский вряд ли отправит Резникова послом в Лондон – источники
Алексей Резников, архивное фото Министерства обороны Украины

Бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, скорее всего, не назначат послом в Великобританию.

Источник: журналисты "Украинской правды" Роман Кравец и Роман Романюк со ссылкой на свои источники в подкасте УП-2

Детали: По данным журналистов УП, посольство Великобритании никакого официального запроса от украинской стороны по поводу назначения Резникова послом не получало.

Реклама:

Несколько представителей украинской власти рассказали, что такого назначения не будет.

Как пояснил один из топ-представителей власти, сейчас очень плохой момент назначать Резникова, потому что в Великобритании проходят выборы – и в действующей правящей партии и в оппозиции могут использовать это для дискуссии в своих политических целях.

Хотя нет данных о том, что сам Резников был вовлечен в коррупционные схемы, и против него не выдвинуты обвинения, сам контекст его увольнения – коррупционный, поэтому в британских изданиях имя Резникова как посла связывали бы с коррупционными скандалами. 

ВИДЕО ДНЯ

Поэтому есть сомнение, что назначение Резникова состоится.

Сам Резников, еще находясь на посту министра, говорил, что на другие должности не собирается, но он мог бы рассмотреть такие предложения. Теперь Резников якобы ожидает, что останется в Украине, говорят люди из его окружения.

По данным УП, у властей пока нет кандидатов на должность посла Украины в Великобритании, хотя эта страна является очень важным союзником и "драйвером" помощи Украине.

Предыстория:

Читайте также: Алексей Резников: Я уже несу репутационную ответственность за скандалы в Министерстве

Слуга курток для ВСУ. Кто зарабатывает на войне в Украине?

Спецмародеры. Как импортеры оружия вывели из страны миллиарды гривен в разгар войны

Деньги на крови. Как неприметная польская фирма забрала десятки миллиардов у ВСУ

От вертолетов в Мексике до столовой в Константиновке. Что скрывают силовики по громким делам о коррупции в Минобороны

Темы: РезниковВеликобританиядипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

Все новости...
Резников
Министерство победы
Резников призвал коллег за рубежом поддержать Умерова: Ускорьте победу вместе
"Наказать или повысить?": у Зеленского думают о должности для Резникова
Последние новости
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
Все новости...
Реклама: