Зеленский вряд ли отправит Резникова послом в Лондон – источники

Бывшего министра обороны Украины Алексея Резникова, скорее всего, не назначат послом в Великобританию.

Источник: журналисты "Украинской правды" Роман Кравец и Роман Романюк со ссылкой на свои источники в подкасте УП-2

Детали: По данным журналистов УП, посольство Великобритании никакого официального запроса от украинской стороны по поводу назначения Резникова послом не получало.

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Несколько представителей украинской власти рассказали, что такого назначения не будет.

Как пояснил один из топ-представителей власти, сейчас очень плохой момент назначать Резникова, потому что в Великобритании проходят выборы – и в действующей правящей партии и в оппозиции могут использовать это для дискуссии в своих политических целях.

Хотя нет данных о том, что сам Резников был вовлечен в коррупционные схемы, и против него не выдвинуты обвинения, сам контекст его увольнения – коррупционный, поэтому в британских изданиях имя Резникова как посла связывали бы с коррупционными скандалами.

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Поэтому есть сомнение, что назначение Резникова состоится.

Сам Резников, еще находясь на посту министра, говорил, что на другие должности не собирается, но он мог бы рассмотреть такие предложения. Теперь Резников якобы ожидает, что останется в Украине, говорят люди из его окружения.

По данным УП, у властей пока нет кандидатов на должность посла Украины в Великобритании, хотя эта страна является очень важным союзником и "драйвером" помощи Украине.

Предыстория:

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