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После видео-"воскрешения" командующего ЧФ РФ ССО проверят данные о его гибели

Валентина РоманенкоВторник, 26 сентября 2023, 15:32
После видео-воскрешения командующего ЧФ РФ ССО проверят данные о его гибели
скрин из видеоролика Минобороны РФ, обнародованного 26 сентября

Силы специальных операций сейчас собирают данные и уточняют информацию о возможной гибели командующего ЧФ РФ Виктора Соколова.

Источник: пресс-служба ССО

Дословно: "Как известно в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ было уничтожено 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших - командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.

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Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции".

Что предшествовало: 25 сентября Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе погибли 34 офицера, среди которых командующий ЧФ РФ.

26 сентября Минобороны России показало изображение командующего Черноморским флотом Виктора Соколова на совещании. Где и когда снято это видео российского ведомства, на данный момент не установлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "не владеет информацией о якобы гибели командующего Черноморским флотом Соколова".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
  • Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
  • На фоне взрывов в оккупированном Крыму командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил пилотов Воздушных сил и потроллил российскую пропаганду.
  • По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
  • Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
  • Силы спецопераций сообщили, что к точному удару ракет 22 сентября привела их удачная операция.

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