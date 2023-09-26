После видео-"воскрешения" командующего ЧФ РФ ССО проверят данные о его гибели
Силы специальных операций сейчас собирают данные и уточняют информацию о возможной гибели командующего ЧФ РФ Виктора Соколова.
Источник: пресс-служба ССО
Дословно: "Как известно в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ было уничтожено 34 офицера. Имеющиеся источники утверждают, что среди погибших - командующий ЧФ РФ. Многих до сих пор так и не удалось идентифицировать из-за разрозненности фрагментов тел.
Поскольку россияне срочно были вынуждены публиковать ответ с якобы живым Соколовым - наши подразделения уточняют информацию. Это происходит в рамках процедуры по сбору данных о результатах проведенной операции".
Что предшествовало: 25 сентября Силы специальных операций ВСУ заявили, что в результате поражения штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе погибли 34 офицера, среди которых командующий ЧФ РФ.
26 сентября Минобороны России показало изображение командующего Черноморским флотом Виктора Соколова на совещании. Где и когда снято это видео российского ведомства, на данный момент не установлено. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "не владеет информацией о якобы гибели командующего Черноморским флотом Соколова".
Предыстория:
- Утром 22 сентября Министерство обороны страны-агрессора заявило об атаке управляемыми ракетами и БПЛА самолетного типа оккупированного Крыма, якобы россиянам удалось сбить одну ракету и 2 беспилотника.
- Позже стало известно о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе. Минобороны РФ даже признало гибель одного военного, хотя позже в оборонном ведомстве оккупантов погибшего назвали "пропавшим без вести".
- На фоне взрывов в оккупированном Крыму командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил пилотов Воздушных сил и потроллил российскую пропаганду.
- По данным иностранных СМИ, для атаки на штаб Черноморского флота Украина использовала ракеты Storm Shadow.
- Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, а ранения получили 16. Среди них - российские генералы.
- Силы спецопераций сообщили, что к точному удару ракет 22 сентября привела их удачная операция.