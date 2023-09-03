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Німецькі винищувачі захищатимуть небо Словаччини, яка віддала Україні свої "Міги"

Станіслав ПогоріловНеділя, 3 вересня 2023, 01:50
Німецькі винищувачі захищатимуть небо Словаччини, яка віддала Україні свої Міги
Фото: Getty Images

Німецькі військово-повітряні сили з суботи, 2 вересня, долучаються до гурту країн-членів НАТО, які зголосилися захищати повітряний простір Словаччини.

Джерело: Deutsche Welle

Деталі: З цією метою в повітряному просторі Словаччини до 22 грудня проводитимуть так звані захисні польоти, про що раніше повідомила пресслужба Бундесверу.

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Зазначається, що два бойові літаки Eurofighter 74-ї ескадрильї тактичних ВПС, що дислокується у Верхній Баварії, постійно перебуватимуть в готовності до перехоплення неопізнаних або ворожих об'єктів у повітряному просторі Словаччини в разі надзвичайної ситуації. Крім того, заплановані тренувальні польоти над Словаччиною і посадки на словацьких аеродромах.

Словаччина є частиною східного флангу НАТО і має спільний кордон з Україною, яка зазнає повномасштабної агресії з боку Росії. У квітні 2022 року Словаччина передала Україні свій зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300. Крім того, в березні цього року Словаччина також передала Україні свої винищувачі МіГ-29, тож вона більше не в змозі самостійно захищати свій повітряний простір. Спочатку це завдання перебрали на себе найближчі її східноєвропейські сусіди - Польща, Чехія та Угорщина, а тепер до них приєдналася і Німеччина.

Цими вихідними німецькі ВПС також візьмуть участь у дводенному авіашоу Slovak International Air Fest на словацькому військовому аеродромі Кучина, розташованому за 42 кілометри на північ від Братислави. Ця авіабаза також використовується ВПС США на основі угоди між Словаччиною і США.

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Що було раніше: 17 квітня повідомлялось, що Словаччина передала Україні всі 13 винищувачів МіГ-29, які раніше уряд країни вирішив надати нашій державі для протистояння російському вторгненню.

Теми: СловаччинаНімеччинавинищувачі
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