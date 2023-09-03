Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
Воскресенье, 3 сентября 2023, 04:02
Российские захватчики в очередной раз перекрыли Крымский мост, говорят, что это временно.
Источник: пропагандисты "РИА Новости", "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram
Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".
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Детали: Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Накануне российские военные утверждали, что мост атаковали "полупогружные безэкипажные катера". Якобы морские беспилотники были уничтожены в акватории Черного моря.