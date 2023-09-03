В трех южных областях миновала угроза "Шахедов" — ВС

Угроза ударных беспилотников миновала в южных областях, о последствиях атаки и количестве сбитых "Шахедов" Воздушные силы пока не сообщили.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Отбой угрозы ударных БпЛА для Одесской, Николаевской и Херсонской областей".

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Что предшествовало: В ночь на 3 сентября южные регионы Украины были атакованы ударными беспилотниками из оккупированного Крыма и территории России. Сообщалось по крайней мере о двух волнах "Шахедов".