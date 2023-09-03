В трех южных областях миновала угроза "Шахедов" — ВС
Воскресенье, 3 сентября 2023, 05:02
Угроза ударных беспилотников миновала в южных областях, о последствиях атаки и количестве сбитых "Шахедов" Воздушные силы пока не сообщили.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Дословно: "Отбой угрозы ударных БпЛА для Одесской, Николаевской и Херсонской областей".
Реклама:
Что предшествовало: В ночь на 3 сентября южные регионы Украины были атакованы ударными беспилотниками из оккупированного Крыма и территории России. Сообщалось по крайней мере о двух волнах "Шахедов".