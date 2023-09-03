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ВСУ идут вперед на западе Запорожской области, россияне поджигают минные поля - ISW

Станислав ПогориловВоскресенье, 3 сентября 2023, 05:50
ВСУ идут вперед на западе Запорожской области, россияне поджигают минные поля - ISW

Вооруженные силы продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении Запорожской области, но ситуация остается сложной из-за дополнительных российских бетонных укреплений и плотных минных полей.

Источник: аналитический обзор Института изучения войны (ISW)

Дословно: "Украинский Генеральный штаб сообщил, что украинские войска проводят наступательные операции на Мелитопольском направлении (западная часть Запорожской области). Российские милблогеры, которые недавно утверждали, что российские войска удерживают позиции в южной части Роботино, заявили, что российские войска отошли с южной окраины населенного пункта на неопределенные позиции дальше на юг".

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Детали: Аналитики отмечают, что российские войска разбрасывают на заминированных полях легковоспламеняющиеся вещества и поджигают их с помощью гранат с беспилотников, пытаясь помешать усилиям по разминированию.

В то же время командир разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Марго Гросберг заявил, что украинские артиллерийские возможности "равны или даже лучше", чем у российских сил, и они смогли оттеснить российские артиллерийские подразделения от линии фронта, не давая им возможности поддерживать российские войска.

"Это наблюдение не является универсальным по всей линии фронта, поскольку украинские подразделения регулярно сообщают о том, что попадают под мощный российский артиллерийский огонь, который корректируется российскими беспилотными летательными аппаратами", - говорится в отчете ISW.

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Гросберг также заявил, что с июля украинские силы успешно выводят из строя российские артиллерийские радары. Аналитики при этом напомнили, что российские источники неоднократно высказывали беспокойство с середины июля относительно отсутствия у России контрбатарейной артиллерии, особенно на юге Украины.

Темы: войнаконтрнаступлениеЗапорожская областьВооруженные силы
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