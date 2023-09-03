Обстрел Херсона: россияне попали в религиозное сооружение
Воскресенье, 3 сентября 2023, 08:26
Российские оккупанты во время обстрела Херсона в субботу попали в религиозное сооружение.
Источник: Херсонская ОВА
Детали: По облцентру Россия выпустила 14 раз, попала в религиозное сооружение.
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В области было 79 вражеских обстрелов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА, авиации и ЗУ-23.
По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.
Всего за сутки в области 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения.
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