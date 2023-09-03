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Обстрел Херсона: россияне попали в религиозное сооружение

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 сентября 2023, 08:26
Обстрел Херсона: россияне попали в религиозное сооружение
фото: уп

Российские оккупанты во время обстрела Херсона в субботу попали в религиозное сооружение.

Источник: Херсонская ОВА

Детали: По облцентру Россия выпустила 14 раз, попала в религиозное сооружение.

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В области было 79 вражеских обстрелов из минометов, артиллерии, танков, "Градов", БПЛА, авиации и ЗУ-23.

По городу Херсон враг выпустил 14 снарядов.

Всего за сутки в области 1 человек погиб, еще 6 - получили ранения.

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Темы: Херсонрелигияобстрелвойна
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