Россияне ударили по Херсону и области: есть погибший, 4 раненых

В результате обстрела россиянами Херсонщины в воскресенье вечером один человек погиб, еще 4 получили ранения.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "Около 18:00 оккупанты обстреляли жилые дома в Белозерке. Под вражеский удар попала семья.

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К сожалению, 35-летний мужчина погиб на месте. Его 36-летняя жена и 9-летняя дочь – ранены и госпитализированы в больницу. Также травмы лица получил 37-летний местный житель".

Детали: Прокудин также сообщил, что враг ударил и по микрорайону Корабел в Херсоне. С обломочными ранениями предплечья в больницу доставили 77-летнего херсонца.