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Росіяни вдарили по Херсону та області: є загиблий, 4 поранених

Катерина ТищенкоНеділя, 3 вересня 2023, 20:04
Росіяни вдарили по Херсону та області: є загиблий, 4 поранених
Білозерка, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу росіянами Херсонщини у неділю ввечері одна людина загинула, ще 4 дістали поранень.

Джерело: голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Дослівно: "Близько 18:00 окупанти обстріляли житлові будинки у Білозерці. Під ворожий удар потрапила родина.

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На жаль, 35-річний чоловік загинув на місці. Його 36-річна дружина та 9-річна дочка – поранені і шпиталізовані до лікарні. Також травми обличчя отримав 37-річний місцевий житель".

Деталі: Прокудін також повідомив, що ворог вдарив і по мікрорайону Корабел у Херсоні. З уламковими пораненнями передпліччя до лікарні доставили 77-річного херсонця.

Теми: ХерсонХерсонська областьвійна
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