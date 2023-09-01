ВСУ истощили россиян в районе Роботино для прорыва 1-й линии обороны – разведка Эстонии
Разведывательный центр Сил обороны Эстонии отмечает, что важнейшие фронтовые события сейчас разворачиваются в окрестностях Роботино в Запорожской области, южнее которого российские военные едва удерживают позиции.
Источник: сводку эстонской разведки приводит ERR, цитирует "Европейская правда"
Детали: Эстонские военные предполагают, что Силы обороны Украины смогли прорвать позиции оккупационной армии РФ на переднем крае, продолжаются бои с войсками первого эшелона обороны в районе сел Новопрокоповка и Вербово.
По данным разведки Эстонии, россияне с трудом удерживают позиции.
В попытке стабилизировать обстановку ВС РФ перебросили на этот участок части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии из-под Лимана, что в Донецкой области, и штурмовую бригаду с Бахмутского направления. Вероятно, эти обстоятельства свидетельствуют об отсутствии у россиян оперативных резервов.
Кроме того, как отметили в ведомстве, ВСУ могли в достаточной степени истощить российские подразделения, которые держат оборону в Запорожской области, чтобы пробиться через их позиции. Украинские войска сформировали предпосылки для тактического успеха – прорыва первого эшелона обороны ВС РФ.
Однако в эстонской разведке считают, что ВСУ будет очень сложно добиться результатов на оперативном уровне, то есть, перерезать сухопутный коридор в Крым.
Российские оккупанты же продолжают атаковать восточнее: на линии Купянск – Сватово – Кременная.
ВСУ с минимальными успехами провели атаки под Бахмутом, добавили в разведке Эстонии.
Этому предшествовало: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал французским дипломатам, что группа из 31 бойца сделала возможным освобождение Роботино, проползши минные поля на животах и "выбив" россиян с позиций.
В Испании Кулеба раскритиковал заявления о якобы медленных темпах украинского контрнаступления и посоветовал таким комментаторам "заткнуть рты".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не торопиться с выводами о контрнаступательных операциях Украины летом 2023 года, напомнив, как Украина уже не раз превосходила ожидания.