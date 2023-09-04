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Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали мины

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 04:30
Россияне атаковали Сумскую область неуправляемыми ракетами, сбрасывали мины
последствия обстрелов в Сумской области, иллюстративное фото: telegram Живицкого

В течение прошлого дня россияне совершили 20 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 137 взрывов, в том числе в результате атаки НАР, сброса мин.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Свесская, Великописаревская громады.

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По Белопольской громаде был минометный обстрел, 2 взрыва и артиллерийский обстрел, 7 взрывов. В результате артобстрела повреждены частный дом, хозяйственная постройка.

В Хотинской громаде осуществлен сброс с БПЛА 1 взрывного устройства и обстрел из артиллерии, 4 взрыва.

В Краснопольской громаде зафиксировано гранатометные обстрелы (СПГ и АГС), 19 взрывов, минометные обстрелы, 13 взрывов, артобстрел, 2 взрыва и обстрел 6 неуправляемыми авиационными ракетами.

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По Эсманской общине враг бил из артиллерии, 9 взрывов.

По Зноб-Новгородской общине осуществлен гранатометный обстрел (АГС), 20 взрывов.

На Свесскую общину россияне сбросили 2 мины.

По Великописаревской общине осуществлен гранатометный обстрел (АГС), 48 взрывов и минометный обстрел, 4 взрыва.

Кроме того, утром по окраине города Ворожба Сумского района осуществлен артиллерийский обстрел (САУ), 6 взрывов, в результате чего повреждены четыре частных жилых дома и помещения агропредприятия.

Темы: Сумская областьобстрелвзрыв
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