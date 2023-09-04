ВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
Вооруженные силы будут использовать беспилотник SAKER SCOUT с искусственным интеллектом - Минобороны допустило БПЛА к эксплуатации.
Источник: Минобороны
Дословно: "Программное обеспечение SAKER, построенное на алгоритмах искусственного интеллекта, поможет нашим войскам эффективнее бить врага.
Система с помощью продвинутой оптики самостоятельно распознает и фиксирует координаты техники врага (даже замаскированной) немедленно передавая информацию в командный пункт для принятия соответствующего решения. Это нивелирует риски "человеческой ошибки", поскольку глаз оператора не всегда способен уловить все нюансы".
Детали: В комплекс входят флагманский дрон-разведчик, а также несколько дронов-камикадзе типа FPV, которые корректируются в том числе с помощью флагманского дрона.
Дальность полета - до 10 км.
Дрон может оснащаться инфракрасной оптикой для работы ночью.
Также он может использовать инерциальную систему наведения, что повышает устойчивость к средствам РЭБ.
Интегрируется во все имеющиеся в ВСУ системы ситуационной осведомленности, в том числе в систему "Дельта".