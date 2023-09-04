Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Разведчики получили авиационный комплекс для работы в российском тылу

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 12:41
Разведчики получили авиационный комплекс для работы в российском тылу
фото ГУР

Благотворители передали разведке авиационный комплекс "Мара", устойчивый к вражеской РЭБ.

Источник: ГУР МОУ в соцсетях

Детали: Сообщается, что аэроразведчики ГУР Минобороны на днях получили от благотворительного фонда "Вернись живым" авиационный разведкомплекс "Мара", который состоит из 6 БпЛА: трех основных и еще трех для оперативной замены утраченных в боях и антенны для управления полетами.

Реклама:

Общая стоимость комплекса составляет 2 827 639,00 грн.

Отмечается: "Мара" - это разведывательный авиационный комплекс украинского производства. Его БпЛА способны работать на низких высотах и в условиях порывистого ветра 20 метров в секунду. Общий вес комплекса составляет около 20 кг: два БпЛА с наземной станцией управления и антенной помещаются в чемодан.

Такие размеры позволяют операторам "Мары" быстро разворачиваться и иметь максимальную мобильность - разведкомплекс не требует дополнительного транспорта.

ВИДЕО ДНЯ

Поскольку "Мара" может находиться в воздухе до 90 минут и имеет достаточную устойчивость к вражеской РЭБ, эти "самолеты" эффективно работают в тылу врага, - указано в сообщении.

Темы: беспилотникиразведкавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы

Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

Все новости...
беспилотники
Румыния отрицает, что российские "Шахеды" взорвались на ее территории
Пограничники фиксировали детонацию двух "Шахедов" в Румынии и проинформировали коллег
ВСУ будут использовать дроны SAKER SCOUT с искусственным интеллектом
Последние новости
12:22
В Днепре прогремели взрывы после предупреждения ВС о ракете - СМИ
12:08
обновлено от 10:33В Украине 1,5 часа длилась воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
12:00
Британская разведка спрогнозировала рост потерь России в войне против Украины до 2025 года
11:57
Проблемы рынка недвижимости, затронувшие Китай, ударяют по другим азиатским странам
11:31
фотоНе только пингвинята: полярники показали, кто еще родился возле "Вернадского"
11:30
Пограничники отрицают закрытие границы для мужчин с инвалидностью 3-й группы
11:22
Польша продолжает проверку, не падали ли элементы ракеты на ее территории
11:10
Ночная атака: Россия запускала дроны из Крыма, основной удар пришелся на Херсонщину
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
Все новости...
Реклама: