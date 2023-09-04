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Разведчики получили авиационный комплекс для работы в российском тылу

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 12:41
Разведчики получили авиационный комплекс для работы в российском тылу
фото ГУР

Благотворители передали разведке авиационный комплекс "Мара", устойчивый к вражеской РЭБ.

Источник: ГУР МОУ в соцсетях

Детали: Сообщается, что аэроразведчики ГУР Минобороны на днях получили от благотворительного фонда "Вернись живым" авиационный разведкомплекс "Мара", который состоит из 6 БпЛА: трех основных и еще трех для оперативной замены утраченных в боях и антенны для управления полетами.

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Общая стоимость комплекса составляет 2 827 639,00 грн.

Отмечается: "Мара" - это разведывательный авиационный комплекс украинского производства. Его БпЛА способны работать на низких высотах и в условиях порывистого ветра 20 метров в секунду. Общий вес комплекса составляет около 20 кг: два БпЛА с наземной станцией управления и антенной помещаются в чемодан.

Такие размеры позволяют операторам "Мары" быстро разворачиваться и иметь максимальную мобильность - разведкомплекс не требует дополнительного транспорта.

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Поскольку "Мара" может находиться в воздухе до 90 минут и имеет достаточную устойчивость к вражеской РЭБ, эти "самолеты" эффективно работают в тылу врага, - указано в сообщении.

Темы: беспилотникиразведкавойна
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