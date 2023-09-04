Розвідники отримали авіаційний комплекс для роботи в російському тилу

Благодійники передали розвідці авіаційний комплекс "Мара", стійкий до ворожої РЕБ.

Джерело: ГУР МОУ в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що аеророзвідники ГУР Міноборони днями отримали від благодійного фонду "Повернись живим" авіаційний розвідкомплекс "Мара", який складається з 6 БпЛА: трьох основних і ще трьох для оперативної заміни втрачених у боях та антени для керування польотами.

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Загальна вартість комплексу складає 2 827 639,00 грн.

Зазначається: "Мара" — це розвідувальний авіаційний комплекс українського виробництва. Його БпЛА здатні працювати на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру 20 метрів за секунду. Загальна вага комплексу становить близько 20 кг: два БпЛА з наземною станцією управління та антеною вміщуються у валізу.

Такі розміри дозволяють операторам "Мари" швидко розгортатися і мати максимальну мобільність — розвідкомплекс не потребує додаткового транспорту.

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Оскільки "Мара" може перебувати у повітрі до 90 хвилин і має достатню стійкість до ворожої РЕБ, ці "літаки" ефективно працюють у тилу ворога, – вказано в повідомленні.