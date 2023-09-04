Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідники отримали авіаційний комплекс для роботи в російському тилу

Валентина РоманенкоПонеділок, 4 вересня 2023, 12:41
Розвідники отримали авіаційний комплекс для роботи в російському тилу
фото ГУР

Благодійники передали розвідці авіаційний комплекс "Мара", стійкий до ворожої РЕБ.

Джерело: ГУР МОУ в соцмережах

Деталі: Повідомляється, що аеророзвідники ГУР Міноборони днями отримали від благодійного фонду "Повернись живим" авіаційний розвідкомплекс "Мара", який складається з 6 БпЛА: трьох основних і ще трьох для оперативної заміни втрачених у боях та антени для керування польотами.

Реклама:

Загальна вартість комплексу складає 2 827 639,00 грн.

Зазначається: "Мара" — це розвідувальний авіаційний комплекс українського виробництва. Його БпЛА здатні працювати на низьких висотах і в умовах поривчастого вітру 20 метрів за секунду. Загальна вага комплексу становить близько 20 кг: два БпЛА з наземною станцією управління та антеною вміщуються у валізу.

Такі розміри дозволяють операторам "Мари" швидко розгортатися і мати максимальну мобільність — розвідкомплекс не потребує додаткового транспорту.

ВІДЕО ДНЯ

Оскільки "Мара" може перебувати у повітрі до 90 хвилин і має достатню стійкість до ворожої РЕБ, ці "літаки" ефективно працюють у тилу ворога, – вказано в повідомленні.

Теми: безпілотникирозвідкавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГоловний поліцейський Київщини має під Києвом маєток із власним виходом до води – ЗМІ

Ротація в Раді: Балога вийшов із "За майбутнє", групу врятував колишній "слуга"

"Київстар" усунув складнощі зі зв'язком, які виникли 20 грудня

Рада поповнилась новим нардепом

фотоНаремонтували на 700 тисяч збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

Усі новини...
безпілотники
Румунія заперечує, що російські "Шахеди" вибухнули на її території
Прикордонники фіксували детонацію двох "Шахедів" у Румунії і поінформували колег
ЗСУ будуть використовувати дрони SAKER SCOUT зі штучним інтелектом
Останні новини
15:17
Е-реєстр військовозобов'язаних дозволить бачити, де люди працюють і платять податки – Сухопутні війська
15:08
Вчені вважають, що люди могли вплинути на еволюцію кольору очей у собак – дослідження
15:07
Балтійські країни домовились про єдине застосування санкцій ЄС проти Росії
15:03
В Італії подружжя пакистанців засудили за вбивство доньки, яка не пішла на шлюб за домовленістю
14:59
В грудні Україна виробила понад 50 тисяч FPV-дронів - Мінстратегпром
14:55
відеоУкраїнський дрон Cobra тепер виготовляють серійно – Армія дронів
14:41
Фільм за романом Андрія Куркова відібрали до конкурсу кінофестивалю в Роттердамі
14:40
У Криму, ймовірно, уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил РФ
14:25
фотоВійськова допомога Україні: Литва передала польове обладнання та тисячі сухпайків
14:11
Попри блокаду кордону ВВП України в листопаді зріс на 4%
Усі новини...
Реклама: