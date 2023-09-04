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"У канцлера Німеччини це рішення на столі" – Кулеба про постачання ракет Taurus

"Європейська правда", "Українська правда"Понеділок, 4 вересня 2023, 17:59
У канцлера Німеччини це рішення на столі – Кулеба про постачання ракет Taurus
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО LATVIA.MFA.GOV.UA

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував, що канцлер Німеччини має прийняти рішення про передачу Україні далекобійних ракет Taurus, а в США у зв’язку з постачанням ATACMS, ще здійснюють аналіз перед прийняттям рішення.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна

Деталі: За словами Кулеби, канцлер Німеччини Олаф Шольц має ухвалити рішення щодо передачі Україні Taurus.

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"Я думаю, що у канцлера Німеччини лежить це рішення (про передання Україні ракет Taurus. – Ред.) на столі. Він має його прийняти", – зазначив український міністр.

Він додав, що рішення щодо можливого постачання ракет ATACMS Україні з боку США теж ще відкрите.

"В останній розмові з держсекретарем ми це обговорювали, він підтвердив, що вони здійснюють аналіз деяких моментів, пов'язаних із застосуванням, кількістю, щоб ухвалити остаточне рішення. Але нагадаю, що Велика Британія і Франція надали нам далекобійні ракети, тому буде більш ніж природно, якщо Німеччина і США приєднаються до цієї коаліції", – підкреслив Кулеба.

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Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачатиме Україні Taurus. Водночас в Україні впевнені, що це рішення не ухвалюватимуть "цілий рік".

Щодо постачання ракет ATACMS український президент Володимир Зеленський нещодавно заявляв, що вірить у те, що Україна отримає результат від США, як це було з іншими видами озброєння.

Читайте також статтю "ЄП" про те, як Німеччина дискутує про передачу Україні ракет Taurus.

Теми: Кулеба ДмитроМЗСдопомога УкраїніНімеччина
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