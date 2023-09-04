В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ
Понедельник, 4 сентября 2023, 20:04
Полиция получила сообщение о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева.
Источник: Киевская городская военная администрация со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко
Прямая речь: "Полиция столицы получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция отрабатывает собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости".
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Что предшествовало:
- Первого и четвертого сентября были ложные минирования всех школ Киева.