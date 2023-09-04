В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ

Полиция получила сообщение о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева.

Источник: Киевская городская военная администрация со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко

Прямая речь: "Полиция столицы получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция отрабатывает собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости".

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