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В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 4 сентября 2023, 20:04
В Киеве сообщили о заминировании всех ТРЦ
KYIV.NPU.GOV.UA

Полиция получила сообщение о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева.

Источник: Киевская городская военная администрация со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко 

Прямая речь: "Полиция столицы получила информацию о заминировании всех торгово-развлекательных центров Киева. Полиция отрабатывает собственными силами, подразделения ГСЧС будут привлекаться в случае необходимости".

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Темы: Киевминированиебизнес
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