Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СМИ показали бывшую резиденцию Онуфрия в Лавре

Роман ПетренкоСуббота, 2 сентября 2023, 15:46
СМИ показали бывшую резиденцию Онуфрия в Лавре
фото: схемы

Журналисты посетили бывшую резиденцию предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия (в миру Ореста Березовского) на территории Киево-Печерской лавры, куда ранее не пускали журналистов.

Источник: "Схемы"

Детали: По словам СМИ, резиденцией является трехэтажное здание с сауной на территории заповедника в Нижней лавре.

Реклама:

Там, кроме частных покоев, расположены помещения, в которых ранее проходил священный синод Московского патриархата и, в частности, зачитывали молитвы за российских военнопленных. Освобождая помещение, представители УПЦ (МП) вывезли из резиденции всю мебель, иконы и сняли освещение.

Для журналистов первую экскурсию по ранее закрытому объекту провел исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.

Он показал комнаты, где проходил священный синод Московского патриархата и где раньше висел портрет патриарха русской православной церкви Кирилла.

ВИДЕО ДНЯ

В бывшей резиденции Онуфрия есть комната для переговоров, трапезная, а также - помещение, где уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину провели молитву за российских военнопленных.

Кроме того, журналисты обратили внимание на просторную сауну, расположенную в подвальном этаже.

Узнайте больше "Гражданин" Онуфрий. "Украинская правда" публикует российские паспорта священнослужителей УПЦ

Напомним: Митрополит УПЦ МП Онуфрий и еще более 20 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата имеют российское гражданство.

Темы: УПЦ МПрелигияКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек

Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Все новости...
УПЦ МП
Настоятель храма УПЦ МП на Житомирщине раздавал верующим кремлевские "агитки" – СБУ
В Киеве женщине, которая ждала Россию и отстаивала УПЦ МП в лавре, объявили подозрение
Собор УПЦ МП в Каневе хотят передать государству
Последние новости
11:00
Главные экономические новости 2023 года
10:47
Начался первый метеорный поток 2024: где увидят звездопад
10:45
В Киеве количество жертв массированной атаки России достигло 13 человек
10:37
Поезда из Британии в Европу под Ла-Маншем отменили из-за подтопления вблизи Лондона
10:33
По всей Украине воздушная тревога из-за взлета носителя "Кинжалов"
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
Все новости...
Реклама: