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СМИ показали бывшую резиденцию Онуфрия в Лавре

Роман ПетренкоСуббота, 2 сентября 2023, 15:46
СМИ показали бывшую резиденцию Онуфрия в Лавре
фото: схемы

Журналисты посетили бывшую резиденцию предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата митрополита Онуфрия (в миру Ореста Березовского) на территории Киево-Печерской лавры, куда ранее не пускали журналистов.

Источник: "Схемы"

Детали: По словам СМИ, резиденцией является трехэтажное здание с сауной на территории заповедника в Нижней лавре.

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Там, кроме частных покоев, расположены помещения, в которых ранее проходил священный синод Московского патриархата и, в частности, зачитывали молитвы за российских военнопленных. Освобождая помещение, представители УПЦ (МП) вывезли из резиденции всю мебель, иконы и сняли освещение.

Для журналистов первую экскурсию по ранее закрытому объекту провел исполняющий обязанности наместника Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий.

Он показал комнаты, где проходил священный синод Московского патриархата и где раньше висел портрет патриарха русской православной церкви Кирилла.

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В бывшей резиденции Онуфрия есть комната для переговоров, трапезная, а также - помещение, где уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину провели молитву за российских военнопленных.

Кроме того, журналисты обратили внимание на просторную сауну, расположенную в подвальном этаже.

Узнайте больше "Гражданин" Онуфрий. "Украинская правда" публикует российские паспорта священнослужителей УПЦ

Напомним: Митрополит УПЦ МП Онуфрий и еще более 20 священнослужителей Украинской православной церкви Московского патриархата имеют российское гражданство.

Темы: УПЦ МПрелигияКиев
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