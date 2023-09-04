У Києві повідомили про замінування всіх ТРЦ
Понеділок, 4 вересня 2023, 20:04
Поліція отримала повідомлення про замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва.
Джерело: Київська міська військова адміністрація із посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попка
Пряма мова: "Поліція столиці отримала інформацію щодо замінування всіх торгово-розважальних центрів Києва. Поліція відпрацьовує власними силами, підрозділи ДСНС будуть залучатися у разі необхідності".
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Що передувало:
- Першого та четвертого вересня були хибні мінування усіх шкіл Києва.