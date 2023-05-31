Князеву на 30 миллионов уменьшили залог и оставили под стражей
Антикоррупционный суд отказался отпускать из-под стражи экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшил альтернативную залог со 107,3 до 75 миллионов гривен
Источник: заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда
Детали: Защита просила отпустить судью, например, под домашний арест.
Князев и его адвокаты утверждали, что он не может заплатить залог в 107,3 миллиона гривен, назначенный в качестве альтернативы. Эта сумма равна его зарплате за 35 лет.
Кроме того, судья настаивал, что вообще не имеет доступа к своим деньгам, поскольку подозревает, что его счета были арестованы. Прокурор подтвердил арест всех счетов и имущества Князева.
На вопрос Антикоррупционного суда, каким образом подозреваемый должен внести залог, если все его состояние арестовано, прокурор ответил, что у того, по данным следствия, есть "запас".
В ходе заседания выяснилось, что в списке имущества, которым прокуратура обосновывает состояние подозреваемого, числится недвижимость, которая на самом деле не принадлежит его семье. В частности, арендованный женой офис и земельные участки в Бахмуте, владельцами которых, вероятно, является тезка Князевой.
Бывший руководитель ВС утверждает, что вообще голосовал против решения, за которое якобы передавали взятку. Он говорит, что был не согласен с решением, имел особое мнение, однако не успел его выписать и зарегистрировать из-за задержания.
Князев заявлял особое мнение на совещании судей, тайна которого защищена законом. Поэтому доказательства этого защита показала Антикоррупционному суду в закрытой части заседания, без прессы.
Позже, когда продолжилось публичное разбирательство, прокурор подтвердил, что Князев заявлял особое мнение. Однако его содержание пока неизвестно.
Прокурор был против того, чтобы отпускать судью из-под ареста.
Что было раньше: 30 мая апелляция Высшего антикоррупционного суда отказалась отпустить из-под ареста второго фигуранта дела, адвоката Олега Горецкого.
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Предыстория:
- 15 мая детективы НАБУ задержали главу Верховного суда Всеволода Князева. По утверждению следствия, это произошло при получении взятки почти в 3 млн долларов ($2,7 млн). Детективы также провели обыски у других судей ВС.
- Деньги судьям передали якобы за решение в пользу бизнесмена Константина Жеваго. Прессслужба Жеваго утверждает, что он не имеет никакого отношения к даче взятки.
- ВРП предоставила разрешение на арест Князева. Суд арестовал его с возможностью внесения залога в 107 миллионов 360 тысяч гривен.
- Судьи Верховного суда после задержания Князева уволили его с поста главы и заявили, что это "черный день в истории суда".