Князеву на 30 миллионов уменьшили залог и оставили под стражей

Антикоррупционный суд отказался отпускать из-под стражи экс-главу Верховного Суда Всеволода Князева, подозреваемого в получении взятки, но уменьшил альтернативную залог со 107,3 до 75 миллионов гривен

Источник: заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда

Детали: Защита просила отпустить судью, например, под домашний арест.

Реклама:

Князев и его адвокаты утверждали, что он не может заплатить залог в 107,3 миллиона гривен, назначенный в качестве альтернативы. Эта сумма равна его зарплате за 35 лет.

Кроме того, судья настаивал, что вообще не имеет доступа к своим деньгам, поскольку подозревает, что его счета были арестованы. Прокурор подтвердил арест всех счетов и имущества Князева.

На вопрос Антикоррупционного суда, каким образом подозреваемый должен внести залог, если все его состояние арестовано, прокурор ответил, что у того, по данным следствия, есть "запас".

ВИДЕО ДНЯ

В ходе заседания выяснилось, что в списке имущества, которым прокуратура обосновывает состояние подозреваемого, числится недвижимость, которая на самом деле не принадлежит его семье. В частности, арендованный женой офис и земельные участки в Бахмуте, владельцами которых, вероятно, является тезка Князевой.

Бывший руководитель ВС утверждает, что вообще голосовал против решения, за которое якобы передавали взятку. Он говорит, что был не согласен с решением, имел особое мнение, однако не успел его выписать и зарегистрировать из-за задержания.

Князев заявлял особое мнение на совещании судей, тайна которого защищена законом. Поэтому доказательства этого защита показала Антикоррупционному суду в закрытой части заседания, без прессы.

Позже, когда продолжилось публичное разбирательство, прокурор подтвердил, что Князев заявлял особое мнение. Однако его содержание пока неизвестно.

Прокурор был против того, чтобы отпускать судью из-под ареста.

Что было раньше: 30 мая апелляция Высшего антикоррупционного суда отказалась отпустить из-под ареста второго фигуранта дела, адвоката Олега Горецкого.

Читайте также: "Черный день в истории суда". Что известно о деле председателя Верховного Суда Князева

Что известно о деле главы Верховного Суда Князева? Обсуждаем в подкасте "Кляті питання"

Предыстория: