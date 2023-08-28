Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Министр обороны Алексей Резников, комментируя скандал с закупками формы для военнослужащих, заявил, что Минобороны закупило зимние, а не летние, куртки и что цен по 30 долларов за турецкую куртку осенью 2022 года не было.

Источник: Алексей Резников на пресс-конференции 28 августа

Детали: Резников сказал, что в заметке одного журналиста-расследователя говорилось, что в Минобороны купили летние куртки втрое дешевле, а потом они превратились в зимние.

"Это не правда. И я вам хочу здесь это доказать. Как минимум, отличается зимняя форма от летней – вы можете посмотреть", – сказал министр.

Резников добавил, что прошлой осенью и зимой была оформлена поставка 180 тысяч единиц одежды, из них 45 тысяч находятся на складах, а 135 тысяч – у военнослужащих ВСУ.

"Если бы летняя форма была надета зимой, мы бы об этом уже услышали, 135 тысяч душ уже об этом сказали бы", – заявил Резников.

Он попросил всех относиться к информации более критично и ответственно, не вводить "в заблуждение" общество и партнеров Украины.

Резников заявил, что никто из журналистов не просил Минобороны прокомментировать "странные инвойсы, которые были приведены в расследовании одного из журналистов-расследователей".

Прямая речь Резникова: "Хочу акцентировать, что контракты были заключены в сентябре 2022 года, проплаты состоялись в сентябре 2022 года – и поставки начали происходить. Странный инвойс, который приводят с ценой якобы в 29 или 30 долларов на турецком языке, датированный 9 декабря – я просто посмотрел, что там было в публикации, – когда поставки уже состоялись. Предложение этой компании было 83 или 85 долларов, как было указано в контракте.

Ни одного предложения ни от одного производителя не существовало никогда ниже 80-ти долларов, если речь идет о полноценной зимней куртке с капюшоном, – без капюшона, если не ошибаюсь, немного дешевле.

Когда кто-то демонстрирует сообщения с OLX – ну, извините, можно, наверное, купить за тысячу гривен и "Луи Витон" – вопрос, что там находится (на самом деле – ред.)".

Детали: Резников не сомневается, что проверка подтвердит его слова.

Он заверил, что Минобороны открыто для правоохранительных органов, они могут проверить все поставки 1 млн 180 тысяч единиц зимней одежды.

Всего 30 контрагентов было привлечено для обеспечения зимней одеждой 1 миллиона 200 военнослужащих.

Министр добавил, что в прошлом году в Минобороны 5 человек "без международного опыта" занимались закупками. "Легпром" дал им перечень всех украинских производителей, работники департамента обзванивали их персонально – и потом те подавали заявки на электронную почту.

Прямых приглашений иностранных контракторов не было, они "заходили" через электронную почту. "Многие народные депутаты, кстати, путешествовали по миру, помогали, как могли", – сказал министр.

Так на Минобороны вышло 9 иностранных поставщиков, а также 21 украинская компания. 580 тысяч комплектов было поставлено иностранными контрагентами, а 610 тысяч – украинскими национальными. Иностранные фирмы проверяли, чтобы не было российского или белорусского следа.

Резников также сказал, что в прошлом году 5 представителей департамента одновременно контрактовали и зимнюю, и летнюю одежду для войска. Летней полевой формы должно быть как минимум две, поэтому заказ был 2 млн 300 тысяч летних комплектов.

"И все это нужно было оформить за несколько месяцев, получив финансирование от государства в середине августа", – подчеркнул министр.

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