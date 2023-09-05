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Кулеба объяснил, почему нельзя договариваться о мире с Путиным: Нет доверия

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 21:13
Кулеба объяснил, почему нельзя договариваться о мире с Путиным: Нет доверия
дмитрий кулеба, Getty Images

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что нельзя доверять российскому диктатору Владимиру Путину в вопросе ведения мирных переговоров.

Источник: Кулеба в интервью NHK, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, Путину нельзя доверять, потому что даже если он даст слово, нет никакой гарантии, что он его не нарушит.

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"Он не тот человек, с которым можно серьезно о чем-то договариваться. Если вы считаете, что вы успешно договорились с ним, то вы подвергаете себя опасности нападения с его стороны", – отметил Кулеба.

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, чем успешнее будет Украина на поле боя, тем больше Россия будет готова к переговорам, однако он не видит окна для переговоров с РФ в ближайшее время.

"Если мы хотим существовать как нация, если мы хотим выжить, мы должны победить, чего бы это ни стоило", – убежден Кулеба.

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Глава МИД Украины также выразил разочарование недавней критикой со стороны западных стран относительно того, что наступление Украины не соответствует ожиданиям.

Он добавил, что тот, кто сидит в кресле и комментирует темпы наступления, не должен говорить украинским солдатам, что они слишком медленные, ведь они умирают в этой борьбе и заслуживают полного уважения.

Напомним:

Темы: Кулеба ДмитрийПутинпереговорымир
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