Кулеба объяснил, почему нельзя договариваться о мире с Путиным: Нет доверия

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба считает, что нельзя доверять российскому диктатору Владимиру Путину в вопросе ведения мирных переговоров.

Источник: Кулеба в интервью NHK, передает "Европейская правда"

Детали: По его словам, Путину нельзя доверять, потому что даже если он даст слово, нет никакой гарантии, что он его не нарушит.

Реклама:

"Он не тот человек, с которым можно серьезно о чем-то договариваться. Если вы считаете, что вы успешно договорились с ним, то вы подвергаете себя опасности нападения с его стороны", – отметил Кулеба.

По мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, чем успешнее будет Украина на поле боя, тем больше Россия будет готова к переговорам, однако он не видит окна для переговоров с РФ в ближайшее время.

"Если мы хотим существовать как нация, если мы хотим выжить, мы должны победить, чего бы это ни стоило", – убежден Кулеба.

ВИДЕО ДНЯ

Глава МИД Украины также выразил разочарование недавней критикой со стороны западных стран относительно того, что наступление Украины не соответствует ожиданиям.

Он добавил, что тот, кто сидит в кресле и комментирует темпы наступления, не должен говорить украинским солдатам, что они слишком медленные, ведь они умирают в этой борьбе и заслуживают полного уважения.

Напомним: