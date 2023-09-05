Массовой экстрадиции мужчин-уклонистов из-за рубежа не будет – постпред президента

Представитель президента в парламенте Федор Вениславский заверил, что массовой экстрадиции мужчин-уклонистов в Украину из-за рубежа не будет.

Источник: Вениславский в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность имеет персонализированный, индивидуальный характер.

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Соответственно по каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции. Но учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных - это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом.

Поэтому конечно это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий".

Детали: По словам нардепа, незаконно пересекают границу по меньшей мере тремя способами - пересечение вне официальных пунктов пропуска, второе - когда пункт пропуска человек пересек в тайнике, а затем в нейтральной полосе это же лицо пересекло уже государственную границу другой страны на основании паспорта.

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Прямая речь: "Наиболее массовый характер имеет как раз использование поддельных, заведомо ложных, фальшивых документов, которые позволяют человеку выехать за пределы страны. Например, справка о том, что человек является инвалидом I или II группы - он не подлежит призыву ни в военное, ни в мирное время. Соответственно никаких оснований для ограничения права передвижения граждан Украины, согласно действующему законодательству, нет.

С точки зрения предъявленных документов официально законно пересекли государственную границу. Но с точки зрения поддельных документов - это отдельное преступление, которое охватывает собой ответственность и тех, кто изготовил такие фальшивые документы, и тех, кто такие документы сознательно использовал.

Поскольку мы понимаем, если человек, не имея статуса лица с инвалидностью, воспользовался такими документами - это является преступлением для избежания выполнения конституционных обязанностей".

Детали: Вениславский отметил, что эти действия требуют регистрации уголовных производств, установление таких фактов - компетенция правоохранительных органов.

Он добавляет, что после регистрации производства должны быть проведены экспертизы, которые установят, были ли фальшивыми документы для пересечения границы, а после этого лицу, которое такими документами воспользовалось, могут заочно сообщить о подозрении, далее могут быть задействованы правила экстрадиции.

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