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Эрдоган надеется на возобновление "зерновой сделки"

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 сентября 2023, 21:52
Эрдоган надеется на возобновление зерновой сделки
Реджеп Тайип Эрдоган, Getty Images

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что в ближайшее время сумеет возобновить действие Черноморского зернового соглашения.

Источник: Заявление турецкого президента, которое приводит Anadolu и "Европейская правда"

Детали: Эрдоган ожидает "хороший результат".

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сказал, что Анкара находится в тесном контакте с ООН по восстановлению "зерновой сделки" и добавил, что вскоре он обсудит этот вопрос с генсеком Организации Антониу Гутерришем.

"Восстановление этой инициативы является приоритетом для всего мира. Мы находимся в тесном контакте с ООН по этому вопросу", – отметил президент Турции.

Эрдоган сказал, что Россия имеет два требования для восстановления "зерновой сделки"

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"Во-первых, включение российского сельскохозяйственного банка в систему SWIFT... Во-вторых, суда, которые используются для транспортировки, должны быть застрахованы. Корабли должны быть застрахованы для того, чтобы перевозить товары в европейские или другие порты", – добавил он.

Напомним:

Читайте также статью "ЕвроПравды": Провал Эрдогана. Чем завершилась попытка лидера Турции договориться с Путиным о зерне

Темы: ЭрдоганзерноПутинЧерное море
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