ЦНС: на Запорожье оккупанты готовятся к отступлению − разграбили завод в Токмаке

Россияне начали грабить предприятия в Запорожской области и разработали план вывоза ценных вещей из-за сложной для врага ситуации на южном фронте.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По сообщению ЦНС, во временно оккупированном Токмаке оккупанты разграбили местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования российские военные вывезли и дальнейшая его судьба неизвестна.

Реклама:

Кроме этого, местные оккупационные власти разработали план вывоза ценных вещей из захваченного города. Он будет применен в случае ухудшения ситуации для оккупантов.

Предыстория: В июле законный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Токмаке силы обороны уничтожили около 200 российских захватчиков и так называемого коменданта города.