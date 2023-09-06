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ЦНС: на Запорожье оккупанты готовятся к отступлению − разграбили завод в Токмаке

"Украинская правда"Среда, 6 сентября 2023, 01:42
ЦНС: на Запорожье оккупанты готовятся к отступлению − разграбили завод в Токмаке
Токмакский кузнечно-штамповочный завод, фото uprom.info

Россияне начали грабить предприятия в Запорожской области и разработали план вывоза ценных вещей из-за сложной для врага ситуации на южном фронте.

Источник: Центр национального сопротивления

Детали: По сообщению ЦНС, во временно оккупированном Токмаке оккупанты разграбили местный кузнечно-штамповочный завод. Большинство оборудования российские военные вывезли и дальнейшая его судьба неизвестна.

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Кроме этого, местные оккупационные власти разработали план вывоза ценных вещей из захваченного города. Он будет применен в случае ухудшения ситуации для оккупантов.

Предыстория: В июле законный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в Токмаке силы обороны уничтожили около 200 российских захватчиков и так называемого коменданта города.

Темы: Запорожьевойнаоккупация
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