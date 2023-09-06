Защитники "отминусовали" еще 610 оккупантов и 36 вражеских артсистем
Среда, 6 сентября 2023, 07:54
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 610 захватчиков, 8 танков и 36 артиллерийских систем врага.
Источник: данные Генштаба
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.09.23 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава – около 266290 (+610) человек,
- танков – 4497 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 8682 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 5685 (+36) ед,
- РСЗО – 748 (+1) ед,
- средств ПВО – 505 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4519 (+7) ед,
- крылатых ракет – 1447 (+0) ед,
- кораблей / катеров – 19 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 8190 (+15) ед,
- специальной техники – 852 (+1) ед.