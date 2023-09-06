РФ випустила по Херсонщині 279 снарядів: троє людей поранено

За добу 5 вересня троє людей дістали поранення в результаті російських обстрілів Херсонської області.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: За минулу добу противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

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По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

Російські військові знову поцілили у житлові квартали населених пунктів області; вежу мобільного зв'зку у Бериславському районі.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.