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РФ випустила по Херсонщині 279 снарядів: троє людей поранено

Валентина РоманенкоСереда, 6 вересня 2023, 08:56

За добу 5 вересня троє людей дістали поранення в результаті російських обстрілів Херсонської області.

Джерело: голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram

Деталі: За минулу добу противник здійснив 65 обстрілів, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

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По місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

Російські військові знову поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; вежу мобільного зв'зку у Бериславському районі.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

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Теми: Херсонська областьвійна
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