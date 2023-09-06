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Военкомат Запорожья подделывал документы людей для получения премий

Татьяна ЛозовенкоСреда, 6 сентября 2023, 13:48
Военкомат Запорожья подделывал документы людей для получения премий
фото полиции

В Запорожье сообщили главе территориального центра комплектования и социальной поддержки о подозрении в подделке документов.

Источник: пресс-служба полиции Запорожской области, пресс-служба Офиса генпрокурора

Детали: По данным прокуратуры, начальник военкомата в течение августа-сентября 2022 года совместно с другими служащими при вынесении постановлений о привлечении людей к административной ответственности вносил в официальные документы ложные сведения. 

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Он это делал для того, чтобы улучшить показатели по выполнению мобилизационного плана по бронированию военнообязанных и, как отмечают в полиции, получить премию.

Люди, на которых были составлены материалы, узнавали об этом через приложение "Дія" на этапе открытия исполнительного производства.

Таким образом он незаконно привлекал к административной ответственности 18 граждан.

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Военкому сообщено о подозрении в служебном подлоге (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Полиция сообщает, что ему может грозить до трех лет ограничения свободы.

Темы: ЗапорожьемобилизацияТЦК
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