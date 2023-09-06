Військком Запоріжжя підроблював документи людей для отримання премій

У Запоріжжі повідомили очільнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки про підозру в підробці документів.

Джерело: пресслужба поліції Запорізької області, пресслужба Офісу генпрокурора

Деталі: За даними прокуратури, начальник військкомату протягом серпня-вересня 2022 року спільно з іншими службовцями під час винесення постанов про притягнення людей до адміністративної відповідальності вносив до офіційних документів неправдиві відомості.

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Він це робив для того, щоб покращити показники по виконанню мобілізаційного плану із бронювання військовозобов’язаних і, як зазначають у поліції, отримати премію.

Люди, на яких були складені матеріали, дізнавалися про це через застосунок "Дія" на етапі відкриття виконавчого провадження. Таким чином він незаконно притягував до адміністративної відповідальності 18 громадян.

Військкому повідомлено про підозру у службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України). Поліція повідомляє, що йому може загрожувати до трьох років обмеження волі.