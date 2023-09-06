У Харкові затримали міграційників, які вимагали хабарі за видачу паспортів

Правоохоронці викрили на вимаганні та одержанні хабарів шістьох співробітників райвідділу Державної міграційної служби у Харкові.

Джерело: СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Керівниці Київського РВ у місті Харкові ГУ ДМС України в Харківській області та п’ятьом її підлеглим інкримінується вимагання та одержання неправомірної вигоди.

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За даними слідства, організована злочинна група, до складу якої входили керівниця та підпорядковані співробітники прифронтового ДМС, вимагала та отримувала від 1 до 2 тисяч гривень хабара з кожного громадянина за оформлення документів.

Чиновники відмовлялися від прийому громадян, вони не реєстрували людей у електронній черзі та не відповідали за контактними телефонами держустанови.

Після таких маніпуляцій фігуранти пропонували потерпілим свою "допомогу" у безперешкодному оформленні документів.

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Йдеться про паспорти громадянина України, закордонні паспорти, ID картки. Місячний "заробіток" службових осіб ДМС складав від 300 до 500 тисяч грн.

Наразі шістьох членів організованої злочинної групи затримали.

За місцями їх проживання та роботи силовики провели невідкладні обшуки.

фото огп

фото огп

Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з правом внесення застави.

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