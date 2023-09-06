ССО выследили, арта сожгла склад ракет "Вихрь" для ударных вертолетов РФ

Силы спецопераций ВСУ выследили склад оккупантов на Бахмутском направлении, который потом уничтожила артиллерия.

Источник: пресс-служба ССО

Детали: Сообщается, что в ходе ведения аэроразведки операторы Сил спецопераций обнаружили скопление техники и боеприпасов. В частности, на складе противника хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают с вертолетов Ка-50 и Ка-52.

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После идентификации и визуального наблюдения целей координаты оперативно передали собратьям из артиллерии.

В результате скоординированных действий, артиллерийскими средствами Сил обороны было нанесено поражение по определенным целям.