ССО выследили, арта сожгла склад ракет "Вихрь" для ударных вертолетов РФ
Среда, 6 сентября 2023, 18:00
Силы спецопераций ВСУ выследили склад оккупантов на Бахмутском направлении, который потом уничтожила артиллерия.
Источник: пресс-служба ССО
Детали: Сообщается, что в ходе ведения аэроразведки операторы Сил спецопераций обнаружили скопление техники и боеприпасов. В частности, на складе противника хранились управляемые ракеты 9М127 "Вихрь", которые оккупанты запускают с вертолетов Ка-50 и Ка-52.
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После идентификации и визуального наблюдения целей координаты оперативно передали собратьям из артиллерии.
В результате скоординированных действий, артиллерийскими средствами Сил обороны было нанесено поражение по определенным целям.
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